Tragico bagno a Fano: morto, il padre, grave il figlio di 12 anni e disperso il fratello di 8

FANO - Tragedia in mare questa mattina a Fano, nelle acque davanti allo stabilimento balneare Bagni Crida: il bilancio è pesantissimo: morto il papà, disperso il figlio di 8 anni ed il fratello di 12 in gravissime condizioni. L'allarme è scattato questa mattina, quando il papà è andato a fare il bagno insieme ai figli e ad un amichetto di 13 anni. É stato proprio lui ad uscire dall'acqua e ad avvertire la moglie dell'uomo delle condizioni pericolose: immediati sono scattati i soccorsi. L'uomo è stato ritrovato vicino agli scogli, purtroppo privo di vita. Poco lontano è stato ritrovato il figlio 12enne: per soccorrerlo è intervenuta anche l'eliambulanza. è stato portato a Torrette in condizioni molto gravi. Ancora in corso le ricerche del fratello più piccolo.

++++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMEENTO+++++++++++