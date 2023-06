Dall'agricoltura alla pesca: domenica tutta fanese per il ministro Lollobrigida

FANO - Tour tutto fanese questa mattina per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con un doppio appuntamento concentrato nella mattinata insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli e al parlamentare Mirco Carloni anche presidente della Commissione agricoltura della Camera.

Dapprima il ministro ha partecipato al Tag Hotel all'incontro celebrativo per i 60 anni del gruppo Tre Valli Cooperlat affrontando le problematiche legate al comparto dell'agricoltura e dell' allevamento poi si è spostato al Lido al BrodettoFest per parlare del futuro della pesca e delle problematiche del settore anche alla luce dei recenti campanelli d'allarme lanciati dalle associazioni della marineria sulla stretta per la pesca a strascico.