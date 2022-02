In cento in piazza contro il taglio: «Questi alberi secolari danno anche un vantaggio economico»

FANO - Un centinaio di persone ha sfidato il freddo e il vento di ieri per dire che i lecci di piazza Marcolini, in centro storico a Fano, non devono essere tagliati. «Salviamo i monumenti della natura», era scritto su uno striscione che indicava il punto di incontro del sit-in organizzato da un gruppo di associazioni ambientaliste e culturali. Il colpo di coda vibrato dall’inverno non ha dunque fermato la protesta contro una parte del progetto (taglio e sostituzione degli alberi) per riqualificare piazza Marcolini.

Il contro studio

L’associazione ambientalista Lupus in Fabula aveva aperto le danze nell’agosto scorso, commissionando uno studio sullo stato dei lecci, sei dei quali sono definiti centenari, che contraddice le ragioni del taglio contenute nel progetto dell’amministrazione comunale. Il fronte del dissenso si è allargato, raccolte 350 firme in un batter d’occhio, e adesso la protesta è pronta a muovere un passo ulteriore.

«Presenteremo una diffida contro il taglio degli alberi», ha detto Claudio Orazi di Lupus in Fabula, argomentando le ragioni del sit-in. La stessa iniziativa è prevista anche per preservare i tigli sul lato mare di piazza Costa, a sua volta interessata da un analogo progetto.

«Non siamo contrari – ha aggiunto Orazi a scanso di equivoci – all’idea di riqualificare piazza Marcolini, siamo contrari all’idea di abbattere gli alberi». Ribadendo l’utilità dei lecci sia come ornamento di piazza Marcolini sia come elemento equilibratore del micro-clima locale, Orazi ha confutato una per una le ragioni del progetto comunale (gli alberi soffocherebbero lo spazio, toglierebbero salubrità, richiederebbero manutenzioni troppo onerose, avrebbero problemi di stabilità). «Lo studio commissionato da Lupus in Fabula – è stata la risposta dell’ambientalista – dimostra che per i prossimi 15 anni i 6 lecci secolari garantiranno benefici ambientali quantificabili in un valore di 82.000 euro. Se si confrontano con costi di gestione stimati in 14.000 euro, il vantaggio netto per la collettività ammonta a 68.000 euro».

Contestate le potature

Il sit-in in piazza Marcolini è stato inoltre l’occasione per ribadire le critiche alle potature di Aset spa, che Lupus in Fabula ritiene (e non da ieri) troppo radicali. Contestata da Giorgio Roberti, di Italia Nostra, la politica ambientale adottata dall’amministrazione comunale, compreso il quinquennio precedente: «Si percepisce una contraddizione fra gli annunci sulla città green, la città verde, e la vera prassi. Cito la viabilità compensativa, che ha comportato il sacrificio di tanti alberi. Un esempio è la siepe arborea lungo il campo d’aviazione, tagliata per guadagnare spazio. E gli alberi che devono risarcire queste perdite, sono piantati in una periferia di fatto irraggiungibile».

Critiche per l’area camper

Una nota critica anche sul progetto di realizzare un’area per camper al posto dello spazio verde vicino al cimitero centrale. Al sit-in sono inoltre intervenuti Lucia Tarsi, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, e Luciano Bracci delle Dimore storiche, tra l’altro un residente, che ha concluso con un impegno: «Continueremo la lotta per fare in modo che i lecci di piazza Marcolini siano preservati e ben curati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA