Lavori di messa a punto dopo un incidente: ecco quando resterà chiuso sull'A14 il casello di Fano

FANO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 maggio, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata verso Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Bologna.



In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso verso Ancona: Marotta-Mondolfo;

in uscita per chi proviene da Bologna: Pesaro.

