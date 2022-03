Gli studenti partecipano al restyling della città: il Lido riqualificato con l'idea per i Baci del grande Seneca

FANO - Gli studenti delle scuole cittadine si fanno sempre più protagonisti dell’aspetto della città. Il Comune stesso ha attivato con gli alunni delle scuole superiori, in particolare del Polo 3 e del liceo artistico Apolloni una collaborazione che ha ottenuto pregevoli risultati. Ma non basta, grazie all’intesa raggiunta con l’assessore all’arredo e alle opportunità delle nuove generazioni Barbara Brunori si profilano nuovi interventi sui luoghi pubblici, dove i ragazzi porteranno la loro creatività ed esperienza, incluso un senso civico che fa da monito a chi invece si diverte a distruggere.

Due rotatorie da tinteggiare

Per questo è stato istituito ed è in attività un tavolo congiunto con i dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori nel quale è stato stabilito un programma di lavori riferito alla riqualificazione urbana. Di questo fanno parte una nuova tinteggiatura delle rotatorie della stazione e di via Cesare Battisti, degradate e usurate dal traffico, per le quali si stanno realizzando i bozzetti e, intervento più considerevole: la riqualificazione di Largo Seneca, uno dei punti centrali del Lido dove abitualmente si svolgono le manifestazioni.

«Qui – ha evidenziato l’assessora Brunori – gli studenti del Polo 3, stanno realizzando un progetto connesso alla attività del grande grafico Federico Seneca, ideatore dell’immagine dei Baci Perugina, immagine che farà parte con una soluzione particolarmente coinvolgente del nuovo arredo; verrà ripristinata la Vela che ritrae un vecchio manifesto della Fano balneare, posizionate nuove sedute e su un piedistallo verrà affissa una targa con notizie sul grande grafico fanese, la cui casa natale si trovava poco lontano, dove attualmente si trova il Bon Bon. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo con gli stessi alunni e gli architetti interessati per stabilire tutti i particolari, comprensivi anche di mattonelle che riportano le opere più significative realizzate dall’artista».

Coinvolto il figlio del grafico fanese

Coinvolti nel progetto anche i concessionari di spiaggia e Bernardino il figlio di Federico Seneca. Altro intervento in fase di realizzazione da parte degli studenti è l’arredo delle pensiline delle fermate degli autobus dell’Ami. Pensiline che vengono fornite di QR code sul tema dell’attesa, declinato in varie testimonianze, secondo un progetto che non si limita all’aspetto grafico, ma implica anche quello tecnologico. Nel frattempo i ragazzi dell’Apolloni stanno restaurando, ripulendola tutta dal calcare, la stele della vecchia fontana di piazza Amiani che sarà trasferita in piazza Marcolini, dando ad essa una nuova vita dopo che i loro colleghi del secolo scorso realizzarono l’opera d’arte.

Gli studenti inoltre sono stati coinvolti per dare un nuovo aspetto alla scarpata ferroviaria sul lungomare dell’Arzilla. Qui il posteggio delle biciclette limitava al quanto lo spazio lasciato libero per la passeggiata, ma anche per il transito dei mezzi di soccorso. Grazie ad un intervento programmato dalle Ferrovie che restringerà la massicciata, si guadagnerà più superficie e si porrà più ordine al parcheggio delle due ruote decorato con elementi di calcestruzzo. In questo caso i lavori sono già partiti da lunedì scorso.

