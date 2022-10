FANO - Passa con il monopattino e viene chiamato con un epiteto omofobo. A finire a processo è chi si è sentito rivolgere la parola “frocio”.



E’ la storia di una sera di ottobre dell’anno scorso quando un 23enne moldavo se ne stava tornando a casa in monopattino in una via del centro di Fano. Passando vicino a un giovane si sente dire: «Vattene a casa». Ci sarebbe stato un piccolo alterco e le mani non sarebbe rimaste al loro posto. I due si sarebbero colpiti vicendevolmente e aggrediti. Ma il fuoco del litigio e la rabbia non si sono spenti del tutto.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Pesaro, minacce e aggressioni sui bus: arrivando le body cam “anti bullo" per i controllori



Tanto che la vittima dell’epiteto è tornata a casa ed è uscita nuovamente in cerca dell’altro giovane, un italiano di una ventina d’anni. Ma con sé si era portato un piccone. Ha trovato il giovane e gli ha brandito il piccone, anzi avrebbe cercato di colpirlo. Per fortuna non ci è riuscito, non ci sono state ulteriori conseguenze fisiche se non le botte iniziali. Ma il fatto non si è chiuso lì e il moldavo è finito a processo con l’accusa di minaccia aggravata dall’utilizzo di arma impropria. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Giuseppe Croce, ha avuto accesso alla messa alla prova. Svolgerà lavori socialmente utili aiutando gli anziani per un’associazione fanese. Con questa prassi il reato potrà dichiararsi estinto.