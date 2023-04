FANO - Saranno oltre duecento gli ospiti dell’undicesima edizione di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata ai libri di saggistica e non-fiction in programma a Fano, tra due mesi, dal 21 al 25 giugno 2023, con ingresso gratuito a tutti gli eventi. A ricevere il premio Passaggi sarà lo storico Franco Cardini (25/6), uno degli intellettuali europei più apprezzati, che presenterà il saggio “Le vie del sapere”, edito da Il Mulino.

L’altro riconoscimento del festival, il Premio giornalistico “Andrea Barbato”, sarà assegnato, d’accordo con Ivana Monti Barbato, alla giornalista Lucia Annunziata (22/6) che porterà a Fano il suo ultimo libro “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico” (Feltrinelli).



Tanti saranno gli argomenti affrontati nelle nove sedi del festival, disseminate fra centro storico e lungomare. Si parlerà della guerra in Ucraina e sul palco salirà l’inviato Luca Steinmann, che presenterà il suo libro edito da Rizzoli, offrendo il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Altro tema centrale quello della legalità e a parlarne sarà Nando dalla Chiesa col suo “La legalità è un sentimento” (Bompiani). L’appuntamento col mondo dello sport sarà con Pippo Inzaghi, che ha raccontato la sua vita nell’autobiografia “I miei primi 50 anni” (Cairo). Non mancherà la politica: Piero Ignazi presenterà “Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni” (Il Mulino) e si confronterà con l’ex presidente della Camera e ‘padre’ della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini.

Torna Mario Giordano



Tornerà a Fano il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano con la sua inchiesta “Maledette iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie” (Rizzoli), un viaggio documentato nelle ricchezze accumulate con inganni e frodi, alle spalle dei più deboli, e di soldi si parlerà anche con Carlo Cottarelli, autore de “Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia” (Feltrinelli).



Sul palco anche l’immunologa Antonella Viola che porterà a Passaggi Festival il suo “La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità” (Feltrinelli); insieme con l’antropologa Cristina Cassese, autrice de “Il bello che piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti” (Enrico Damiani Editore), ripercorreremo la storia di dieci oggetti, dai tacchi a spillo ai gioielli, analizzandone il significato sociale; Annarita Briganti ci farà, invece, conoscere una donna celebre, nella biografia “Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale” (Cairo); Elena Di Cioccio racconterà come ha sconfitto il tabù della malattia parlandoci di ‘Cattivo sangue’ (Vallardi).