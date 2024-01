FANO Sarà ancora la Dussmann ad occuparsi della refezione nelle scuole comunali. Almeno fino all’esaurimento dell’anno scolastico 2024-2025, dopo che l’ente pubblico ha scelto di esercitare l’opzione di estensione del contratto di un altro anno e mezzo. Operazione da considerarsi scontata alla luce dei risultati che il rapporto ha generato, in particolare garantendo il primato nella classifica redatta da “Food insider”.

L’equilibrio nutrizionale



Nondimeno non si è ancora ricomposta la dicotomia fra qualità e fattura dei menù e gradimento incontrato presso i fruitori, come ha tenuto ancora una volta a rimarcare la Lega che senza mettere in dubbio l’elevato equilibrio nutrizionale dei piatti serviti e l’attendibilità di certe classifiche («anche se a concorrere è un numero limitato di Comuni» ha eccepito la consigliera Magrini), ha fatto nuovamente rimbalzare in consiglio comunale l’eco dello scarso successo che riscuoterebbero in molti bambini e bambine. Il focus della consigliera Magrini si è posato anche sullo spreco che il mancato consumo da parte degli alunni “renitenti” alimenterebbe e che però, secondo l’assessore ai servizi educativi Mascarin, sarebbe estremamente ridotto, fermo restando che il contratto d’appalto favorisce la destinazione delle eccedenze alle mense attive in città sul fronte del bisogno. E che di pietanze indietro ne tornino poche è documentato dai dati che Mascarin ha prodotto, suggeriti dai questionari che sono stati sottoposti non solo agli alunni ma anche agli operatori scolastici.

Oltre 1.500 le risposte pervenute e nel caso delle scuole dell’infanzia i menù sono stati giudicati eccellenti dal 58% e di buon livello dal 37% degli interpellati, mentre nelle primarie l’eccellenza è stata riconosciuta dal 30%, con il 48% che ha comunque assegnato un “buono”. Anche fra il personale schiacciante prevalenza di valutazione favorevoli (tra “buono” ed “eccellente” si supera abbondantemente il 90%), mentre l’insufficienza è stata assegnata dal 2% degli alunni dell’infanzia, dal 4% dei quelli della primaria e appena dall’1% degli operatori scolastici.

L’elevato livello del servizio sarebbe inoltre attestato dalle 56 ispezioni a sorpresa eseguite nell’anno scolastico 2023-2024 alla presenza dei genitori che formano i comitati mensa, di cui 110 coinvolti anche nella preparazione delle pietanze, oltre a prestarsi quali interlocutori nello studio delle proposte culinarie.