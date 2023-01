Donna travolta da un treno, caos in stazione a Fano: bloccata la circolazione ferroviaria

FANO - Dramma sui binari, un altro episodio nelle Marche. E' successo questa sera, poco dopo le 19,30 alla stazione di Fano dove una donna di 70 anni - indicazioni ancora confuse - si sarebbe gettata sotto un treno in transito. Dagli elementi raccolti sembra si tratti di un gesto volontario, la donna non sarebbe marchigiana. Bloccata dalle 19,50 la circolazione ferroviaria. Tante le persone - non solo i viaggiatori - a chiedersi cosa è successo considerato il trambusto nell'intera zona della stazione ferroviaria. Sul posto la polizia ferroviaria, personale sanitario e i vigili del fuoco.