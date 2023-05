FANO - Avrebbero dovuto iniziare in questa primavera i lavori di consolidamento della diga foranea che tutela l’ambito portuale, ma il contratto è stato revocato prima di sistemare un solo scoglio. Proprio in questi giorni, infatti, nell’ambito di un incontro che i responsabili della ditta che aveva ottenuto l’assegnazione dei lavori hanno avuto con il vicesindaco Cristian Fanesi, è stata comunicato la disdetta del contratto. La ditta stessa, la Sefa Italia srls che ha sede in provincia di Napoli, infatti non appare più in grado di acquistare i massi e quindi ha dichiarato fallimento.

Il finanziamento statale



Era stata dichiarata vincente della gara di appalto bandita dall’amministrazione comunale il 22 dicembre dell’anno scorso. Allora, secondo il bando, l’importo dei lavori a misura a base di gara era di 436.343,48 euro, oltre a 9.654,63 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso per un totale di 445.998,11. La ditta aveva offerto un ribasso del 14,870 ed era risultata vincente su un totale di 43 ditte che avevano presentato la loro offerta.

I lavori consistevano nel consolidare con la sistemazione di nuovi scogli, la diga foranea che tutela la passeggiata del Lisippo, la quale circoscrive sul lato mare per circa 900 metri l’area portuale verso Levante. Qui, le continue mareggiate infierendo con la violenza delle onde sulla vecchia scogliera avevano provocato il dissesto di alcuni tratti, rendendo necessario un pronto intervento. Quest’ultimo invece dovrà aspettare, perché i lavori dovranno essere riassegnati di nuovo.

«Per quanto ci è stato comunicato – ha dichiarato il vicesindaco Fanesi – siamo costretti a rescindere il contratto, applicando tutto quello che prevede il codice degli appalti anche come ammende e segnalazioni. Ora scorreremo la graduatoria per interpellare la seconda ditta e se necessario la terza e quella che viene dopo per ottenere la realizzazione dei lavori alle stesse condizioni offerte dalla vincitrice. Consideriamo ancora i prezzi vantaggiosi per le ditte del settore quindi siamo fiduciosi di trovare in breve tempo una sostituta. Il nostro obiettivo è quello di non perdere il contributo statale che deve essere utilizzato in tempi rapidissimi».



La protezione mancante



Una buona notizia invece proviene dalla ditta che è stata incaricata di chiudere il “buco” ancora aperto davanti ai Bagni Carlo, di rimpetto alla stessa diga foranea del porto. Qui l’inizio dei lavori ha saltato ogni previsione: anche qui, infatti, per l’abbandono della ditta Cmu Service di Agrigento, il contratto era stato rescisso, ma a causa dell’aumento dei prezzi non era stato possibile scorrere la graduatoria, quindi si era dovuto iniziare da capo l’attribuzione dei lavori.

Nel frattempo a soffrire maggiormente è stata la concessione dei Bagni Carlo che si è vista sottrarre molti metri quadrati di spiaggia. Ora però, secondo quanto comunicato da Fanesi, la nuova ditta sta per arrivare con il primo carico di scogli. Li sta caricando a Pola e nei primi giorni della prossima settimana li scaricherà di fronte alla concessione danneggiata. I lavori dovrebbero essere terminati con il consenso della Capitaneria di Porto entro il mese di luglio.