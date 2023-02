FANO - Mai attesa come questa edizione, dopo i rimaneggiamenti resi necessari dal dilagare della pandemia, debutta oggi il carnevale con i due momenti clou della festa: per i bambini al mattino e la sfilata dei grandi carri allegorici nel pomeriggio. Ingresso libero questa mattina su viale Gramsci, dove alle ore 10 inizierà l’evento dedicato ai più piccoli.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO La Musica Arabita di Fano compie 100 anni: mostra e carro nuovo al carnevale. Per Piovene era jazz italiano



I protagonisti



Protagonisti saranno soprattutto gli allievi delle scuole cittadine; parteciperanno: le elementari della Corridoni e Montessori per la Direzione Didattica di San Lazzaro, la Montesi e Cuccurano per quella di Sant’Orso, la Gentile per l’Istituto comprensivo della Gandiglio, Centinarola e Poderino per l’Istituto comprensivo Nuti, la Luigi Rossi per il Padalino. A queste si aggiungono la scuola dell’infanzia Pie Venerini di Marotta, le scuole secondarie di primo grado Gandiglio e Nuti, la scuola secondaria di secondo grado Nolfi- Apolloni, la scuola parentale “I Tesori del Futuro”, la scuola parentale “il piccolo seme” e l’Associazione Penelope. Sfileranno anche i carri di seconda galleria e il percorso si riempirà di mascherine, finché tutti confluiranno in piazza Venti Settembre. Intorno alle 12.30 il viale sarà sgomberato per prepararlo alla grande sfilata dei carri del pomeriggio. Quest’ultima inizierà alle ore 15. L’accesso questa volta è a pagamento.



Le entrate



I varchi in entrata si trovano: in via Arco d’Augusto, in via Roma, in via Negusanti, in viale Dodici Settembre, in via Caour e in via Giovanni da Serravalle. Il costo del biglietto è 15 euro. Chi vuole usufruire delle riduzioni può recarsi dalle 8.30 e fino alle 12.30 nella sede della Carnevalesca, acquistare la tessera e pagare solo 1 euro a ciascuna delle 3 sfilate in programma, dopo di che l’operazione può essere fatta solo on line.

Lo spettacolo allestito dall’Ente Carnevalesca è eccezionale: sfileranno su viale Gramsci 4 carri di prima categoria tutti nuovi ispirati al tema “spazio all’arte”, più il nuovissimo carri della Musica Arabita, di cui quest’anno si festeggia il centenario e altro 7 carri di seconda categoria, compreso il Pupo dedicato a Samantha Cristoforetti. Ospiti della prima domenica saranno : Rossella Brescia, Ciccio e Baz, i protagonisti della trasmissione “Tutti Pazzi per Rds”, un trio che tutte le mattine, tiene compagnia a migliaia e migliaia di ascoltatori con le loro gag e i loro scherzi telefonici. Presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale e di studenti della scuola primaria Giosuè Carducci di Cantiano, uno dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino maggiormente colpito dalla terribile alluvione del settembre scorso.



Gli ospiti



Tra gli ospiti anche il Maestro Danilo Murzilli, la Cover Band “Abba the Best”, San Marino Comics, i calciatori del Fano Calcio e rappresentanti del Carnevale di Novara. Non mancherà il getto che dopo la presentazione delle opere dei maestri carristi, provocherà come sempre accade, il delirio della folla. Oltre 60 quintali di dolciumi verranno versati sulla folla tra cioccolate e caramelle per la gioia dei bambini e degli adulti. Alle ore 18 al Pincio concerto dei Sundayy Vibes, House of Carnage.