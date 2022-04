Cane travolge 13enne in bici. Il ragazzo operato per un femore rotto

FANO - Un ciclista fanese di 13 anni è stato trasportato all’ospedale San Salvatore, a Pesaro, a causa delle lesioni riportate nell’incidente stradale che ha coinvolto anche un cane, in via Arco d’Augusto a Fano. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio, effettuata dalla polizia locale, in quel momento l’animale era sciolto e avrebbe attraversato la strada da una laterale, via del Cassero.

A quel punto, sempre in base ai rilievi, il ragazzino non avrebbe potuto evitare il cane ed è caduto a terra sul porfido dei sampietrini, riportando la frattura scomposta di un femore. Una volta ricoverato al San Salvatore, è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e ieri era atteso il certificato dell’ospedale pesarese per conoscere la prognosi. Considerato il tipo di lesione, la guarigione non sarà questione di qualche giorno. L’incidente è avvenuto in una zona del centro storico già molto frequentata anche a quell’ora, di conseguenza ha attirato attenzione fra i passanti. Fino al pomeriggio inoltrato di ieri nulla è stato contestato alla persona che conduceva il cane (aveva con sé il guinzaglio), ma rischia di dover risarcire i danni. Intervenuta un’ambulanza del 118.



Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, la polizia locale è intervenuta per i rilievi di un investimento in via Gabrielli. Una pergolese di 62 anni è stata urtata da un’automobile (la conduceva una fanese di 87 anni), mentre attraversava in corrispondenza delle strisce pedonali insieme con il marito, diretta verso il parcheggio del Foro Boario. Risulta dalle prime verifiche che la vettura viaggiasse a velocità moderata ma la botta ha comunque sbalzato di qualche metro la sessantaduenne. La donna è stata assistita dal personale dal 118 e trasportata in codice giallo (condizioni di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano, dov’è stata sottoposta agli accertamenti del caso e alle cure.

