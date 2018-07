Ubriaco si urina sulle scarpe: rimedia una denuncia per atti osceni e una multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Ubriaco si urina sui piedi e rimedia anche una denuncia. Un 40enne, che si scoprirà essere un distinto professionista della provincia di Forlì e Cesena, è stato sorpreso dai carabinieri mentre, completamente ubriaco, urinava sulle proprie scarpe a favore di passeggio nel vano tentativo di indirizzare il getto sul fiume Arzilla. Nelle fasi del controllo, nei rari momenti di lucidità, candidamente affermava di essere stato costretto dalla mancanza di bagni. L’uomo è stato recuperato dagli amici con in tasca una denuncia in stato di libertà per atti osceni ed una contravvenzione per ubriachezza manifesta.