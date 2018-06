Ubriaco e senza patente: folle inseguimento in centro sull'auto rubata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Ubriaco e senza patente ruba un’auto, inscena un folle inseguimento notturno e alla fine è arrestato e condannato.Protagonista un 22enne aiuto cuoco albanese con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e con dimora a San Costanzo, che la notte scorsa ha rubato una Smart dal parcheggio di un condominio di Fano. Dopo pochi metri metri, è stato individuato da un equipaggio dell’aliquota Radiomobile dei carabinieri che gli ha intimato l’alt. Il giovane topo d’auto, vistosi scoperto, ha spento i fari della Smart ed ha accelerato cercando di dileguarsi, innescando un inseguimento per le strade del centro che si è concluso di lì a poco con il fermo dell’auto ed il suo arresto in flagranza di reato. Il giovane topo d’auto era privo di patente di guida perché mai conseguita e si era messo alla guida della Smart con un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite di legge; oltre al furto dell’auto dovrà rispondere anche di guida senza patente ed in stato di ebbrezza.Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza è stato giudicato con rito per direttissima dal giudice del Tribunale di Pesaro che oltre a convalidare l’arresto, lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà, imponendogli l’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Fano per tre volte a settimana.