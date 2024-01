FANO - È esclusivamente italiana la tuta indossata per la prestigiosa missione Ax – 3 (Axiom Mission 3) (partita il 18 gennaio per rientrare il 2 febbraio) cui partecipa l’astronauta Walter Villadei, pilota della missione, Colonnello di Aeronautica Militare. A produrrre la tuta la start up fanese, Spacewear: si chiama Sfs2 (Smart Flight Suit2) ed ha superato tutti i test, le revisioni e le certificazioni richieste da Nasa che stabilisce i requisiti per poter essere ammessi e testati all’interno della Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

«Siamo orgogliosi – dice Corinna Sperandini di Spacewear – di questo risultato ottenuto con grande impegno, lavoro, passione e fatica, di tante competenze e professionalità che hanno creduto in questo progetto, Il test verrà condotto con un timing di diverse giornate, orari e operatività dell’astronauta lungo il corso dei 15 giorni all’interno della stazione che permetterà consistenti valutazioni e risultati. Sfs2 ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie, sia di materiali che di device. Il device è totalmente italiano e di fatto rappresenta un unicuum, è stato ammesso da Nasa che ha una lista di device americani autorizzati già stabilita e dopo numerosissimi controlli ha accettato l’utilizzo del nostro dispositivo elettronico italiano». La missione testimonia un successo del Made in Italy, anche grazie a Spacewear, ed è frutto di un notevole lavoro di ricerca che ha portato a far stringere sinergie tra scienziati, ingegneri ed esperti di design. La Sfs2 è figlia infatti della Sfs1 che era stata predisposta e testata per la missione scientifica del 29 giugno 2023 dell’Aeronautica Militare Virtute 1 nel volo Galactic 01. Già questa tuta aveva superato i test Faa per poter volare, che richiedeva requisiti molto stringenti. Sfs2 ne è una diretta evoluzione e i risultati saranno utili anche per usi sul nostro pianeta terra e non solo nello spazio, guardando anche alla sostenibilità.

Spacewear ha infatti già allo studio materiali innovativi, finalizzati a performance che eviteranno abbondantemente ad esempio l’utilizzo dell’acqua.

