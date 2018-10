Turista di 69 anni si lascia cadere dal terzo piano dell'albergo e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tragedia a Fano, dove un turista milanese 69enne si è lasciato cadere dal terzo piano di un albergo, dove da qualche giorno soggiornava da solo. A scoprire l'uomo è stato un addetto alla consegna della biancheria che ha dato la''larme, ma purtroppo ormai per l'uomo ogni soccorso era inutile. I carabinieri avrebbero trovato in camera un biglietto in cui l'uomo spiega i motivi del gesto estremo.