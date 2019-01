Trovato in un lago di sangue: ingegnere 50enne muore in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Lo hanno trovato agonizzante, in una pozza di sangue, sabato notte, poi è morto in ospedale: disposta l’autopsia su un ingegnere 50enne deceduto all’ospedale di Fano. Si tratta di un professionista della Snam Progetti, che sabato notte è stato trovato agonizzante in strada al Lido, a dare l’allarme un autotrasportatore che stava facendo le consegne. L’uomo è stato portato alla rianimazione dell’ospedale Santa Croce, dove però purtroppo è deceduto. Sull’accaduto indagano i carabinieri, anche se l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una morte accidentale: l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso e nella caduta avrebbe riportato la ferita alla testa. Ma per fugare ogni residuo dubbio è stata disposta l’autopsia.