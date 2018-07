Trovata spiaggiata la carcassa di un delfino di quasi due quintali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - E’ stata una sorpresa per i titolari dei Bagni Crida a Gimarra individuare, questa mattina poco dopo le prime luci dell’alba tra le onde che placide si alternavano sulla battigia, il corpo esanime di un delfino.Era un delfino di grosse proporzioni di 2 metri di lunghezza e di circa 200 chilogrammi di peso; un esemplare adulto quindi, la cui morte, in seguito a un primo esame, è stata attribuita a cause naturali. Della scoperta è stata avvisata la Capitaneria di porto, la quale ha subito messo in atto il collaudato procedimento organizzato in questi casi per rimuovere la carcassa. E’ intervenuto il veterinario dell’Asur che ha svolto gli esami necessari per dar modo poi agli operatori di una ditta abilitata di prendere in consegna il cetaceo.