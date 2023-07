FANO - La droga nascosta nella custodia del cellulare, tre arresti in una abitazione a Fano. I poliziotti del commissariato hanno stretto il cerchio su un presunto giro di spaccio in via Fratelli Zuccari. Qui gli agenti hanno perquisito un appartamento dove vive in affitto un ragazzo albanese di 22 anni, non regolare sul territorio italiano.

L’indagine



Gli investigatori gli stavano sopra avendo osservato strani movimenti intorno al suo appartamento. Un via vai di persone ritenuto sospetto. Con lui venerdì pomeriggio, quando la polizia è entrata nell’abitazione, c’erano due coetanei connazionali. Uno arrivato da Perugia per farsi una vacanza e l’altro, residente a Fano, co-titolare di una piccola impresa che lavora come terzista nel mondo della cantieristica navale. Nell’alloggio i poliziotti hanno trovato 12 dosi di cocaina per 7 grammi di sostanza stupefacente e, nascosti nella custodia di un I-Phone, altri 24 grammi di polvere bianca. In casa anche 1.300 euro in contanti, ritenuti provento del commercio della cocaina. Per i tre 22enni presenti nell’abitazione è scattato quindi l’arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Accusa aggravata dal fatto di essere tre persone riunite.



L’udienza



Ieri mattina i tre sono finiti davanti al giudice del tribunale di Pesaro per l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane titolare dell’affitto della casa in cui è stata trovata la droga, era assistito dell’avvocatessa Chiara Cecchini.

Ha risposto alle domande del giudice addossandosi tutte le colpe, scagionando i suoi amici ma sottolineando che la droga era per uso personale ed era divisa in dosi per le sue serate sopra le righe e non per essere immessa sul mercato. Il ragazzo arrivato da Perugia e il piccolo imprenditore erano difesi dall’avvocato Vincenzo Maione. I due si sono professati estranei ai fatti e avrebbero raggiunto quell’abitazione per incontrare il connazionale per andare in piscina. Ma il giudice non ha creduto a questa versione, nonostante fosse quella sostenuta dai tre arrestati e ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.



La difesa



Il legale Maione è pronto a presentare istanza al tribunale del riesame per la scarcerazione dei suoi e ottenere il permesso per poter lavorare per il piccolo imprenditore.