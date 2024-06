FANO Un trend quasi perfettamente in linea con il 2023 quello evidenziato dall’ammontare dei verbali per infrazioni al codice della strada relativo ai primi tre mesi del 2024. La cifra complessiva si aggira sugli 1,362 milioni, con una proiezione che a fine anno arriverebbe a lambire i 5,450 milioni, in pratica “solo” 200.000 euro in meno rispetto alla cifra record toccata proprio l’anno scorso, con verbali per 5,655 milioni. Qualcosa come più di un milione e mezzo in rapporto all’anno precedente per un salto in avanti vicino al 30%.

Il gettito



In realtà, però, si resterà quasi sicuramente lontani da quel picco, perché l’abbondante flusso garantito dagli autovelox sistemati a Metaurilia e Cuccurano, determinante per l’impennata dal 2023 (2,270 milioni di gettito, distribuiti tra gli 1,874 milioni di quello piazzato sulla statale Adriatica Sud e i 376.000 euro di quello ubicato sulla Flaminia) e che nel primo trimestre dell’anno in corso si è attestato poco sotto il mezzo milione di euro, fra i quasi 422.000 di Metaurilia e gli oltre 76.000 di Cuccurano, si è arrestato poco prima della fine di aprile. L’accoglimento da parte della Cassazione del ricorso di un automobilista imperniato sul presunto sfasamento fra approvazione ed omologazione dei dispositivi ha infatti suggerito di sospendere l’attività di accertamento ispirata dai due apparecchi (che restano comunque funzionanti).

Quindi niente più sanzioni fino ad un nuovo ordine che però tarda ad arrivare, appurato che il cosiddetto decreto Salvini, che ha introdotto una diversa disciplina per gli autovelox, non è invece intervenuto direttamente sulla questione, che necessariamente dovrà essere chiarita in futuro. Nelle more di una parola definitiva sulla vicenda l’orientamento generale, che ha trovato attuazione anche a Fano, dove i due autovelox risponderebbero invece in pieno ai requisiti fissati dalla nuova normativa e mirati ad un utilizzo più parsimonioso, è stato quello di mettersi in stand by.

Nel frattempo si può continuare a fare leva sull’effetto deterrente che i due dispositivi continuano ad esercitare (a scanso di equivoci gli automobilisti continuano generalmente a rispettare il limite dei 50 chilometri l’ora, confermato anche su Metaurilia dopo la bocciatura dell’ipotesi di elevarlo a 60) e anche su un presidio più capillare di pattuglie proprio lungo quelle arterie. Non sono invece prevedibili scostamenti nel totale delle sanzioni generate da altro genere di violazioni al codice, che nel 2023 sfiorò i 3,4 milioni e che tra gennaio e marzo di quest’anno ha già superato gli 850.000 euro.