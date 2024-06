FANO Al voto con oltre sei ore di anticipo sull’apertura dei seggi. Un fanese si è presentato ieri alle 8.45 al seggio 24 di via Ranuzzi con scheda e documenti personali, pronto a esercitare subito il suo diritto-dovere di cittadino ma ignaro che le urne sarebbero state aperte dalle 15 alle 23. Tanta fretta, forse per liberare da impegni il resto del fine settimana, non ha avuto alcun riscontro nell’affluenza del primo giorno. In attesa dei riscontri ufficiali, subito successivi alla chiusura notturna, si stimava che intorno alle 20 di ieri avesse votato tra il 10 e il 12 per cento dei fanesi, prendendo a campione una decina di seggi sui 68 complessivi.

Dunque le elezioni comunali ed europee sono iniziate con un passo piuttosto felpato: affluenza senza picchi particolari, ma costante e continua. Una breve parentesi di nervosismo al seggio della scuola Nuti, al Poderino, per l’animato confronto tra due candidati di schieramenti diversi, risolto comunque con buon senso e senza ulteriori strascichi.

Sezioni aperte dalle 7 alle 23

L’astensionismo è forse la principale incognita della tornata 2024, infatti già dalle settimane precedenti si temeva che il fenomeno della disaffezione al voto potesse aggravarsi rispetto alla consultazione di cinque anni fa. Il 26 maggio 2019, al primo turno della tornata per rinnovare il consiglio comunale, si recarono alle urne quasi 34.000 fanesi, il 66.64 per cento rispetto a poco meno di 51.000 aventi diritto al voto. Al secondo turno andò anche peggio: 27.000 votanti pari al 53 per cento scarso. Oggi si vota dalle 7 alle 23, forte la concorrenza delle prime vere giornate di caldo estivo.

Ieri tutta l’attenzione era dunque concentrata sui tre candidati sindaco: ieri intorno alle 16 Cristian Fanesi del centrosinistra, vicesindaco uscente, era al seggio di riferimento, il numero 27 in via Ranuzzi al Vallato, insieme con moglie e figlia piccola. Poi un po’ di ore rilassanti: una bella camminata, il tennis del Roland Garros in tv e cena serale in compagnia. Per Luca Serfilippi, il candidato sindaco del centrodestra, l’appuntamento con l’urna era intorno alle 17.30 nel seggio del Volta, mentre per Stefano Marchegiani, il candidato sindaco dei progressisti, era stato un paio di ore prima nel plesso della scuola Gentile, in via della Marina. Dei tre aspiranti alla vittoria Serfilippi è l’unico ad avere annunciato che oggi staccherà del tutto la spina delle tensioni da campagna elettorale, dedicandosi a una gita con la famiglia.

Le coalizione

La coalizione di centrosinistra è composta dal Pd, dalla lista Fanesi sindaco, dalle liste Noi Civiche Fano, In Comune con Mascarin e F Una città maiuscola + Europa. Dei Progressisti per Fano 2050 fanno invece parte M5s, Psi, la lista del candidato (La Fano che vogliamo), le liste Bene Comune, Europa Verde - Fano Ribella. Quanto al centrodestra sostengono Serfilippi: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia – Noi Moderati, liste Fano cambia passo (espressione del candidato) e Civici Fano. Lo spoglio inizierà stasera dopo le 23, quando chiuderanno i seggi, e i primi risultati disponibili riguarderanno le elezioni europee. A quel punto l’esito potrebbe fornire qualche indicazione, anche se ancora sommaria, sulla tendenza di voto per le elezioni comunali.