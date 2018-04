Travolto da un'auto mentre â€‹attraversa: un uomo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Paura a Fano per uomo di 82 anni travolto da un'auto mentre attraversava.L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via della Giustizia e via Persiutti, dove una 30enne alla guida della sua auto, per motivi ancora al vaglio della Polizia municipale, ha travolto l'anziano che stava attraversando. L'uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118, che, viste le diverse fratture, hanno deciso di portarlo all'ospedale San Salvatore di Pesaro.