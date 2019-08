Travolge una bimba di 10 anni in bici e se ne va: caccia ad un Suv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I vigili urbani sonoimpegnati a far luce su un caso di omissione di soccorso avvenuto nei pressi della chiesa del Vallato, dove un Suv ha investito una bambina di 10 anni che transitava sulla strada in sella alla sua bicicletta.In realtà il conducente si è fermato, ma rassicurato dalle parole della bambina che asseriva di sentirsi bene, se n’è andato senza lasciare un recapito. In seguito la bambina ha dovuto far ricorso ai medici del Santa Croce per una frattura allo sterno.