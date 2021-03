FANO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, dalle ore 23 di martedì 30 marzo alle 4 di mercoledì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Ancona/Pescara. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pesaro Urbino o quella di Marotta Mondolfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA