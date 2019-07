La tragedia di Maurizio, travolto e ucciso â€‹da un'auto mentre attraversa la strada

di Osvaldo Scatassi

FANO – «Ho sentito una botta terribile, tanto forte che ho pensato allo scontro fra due automobili». Invece era lo schianto in cui perdeva la vita il sancostanzese Maurizio Olivieri, imbianchino di 48 anni falciato da un’Opel Agila mentre attraversava la Flaminia a Rosciano, ieri intorno alle 9.30. Quel tratto di strada è stato interdetto al traffico per due ore e mezzo, dalle 10 alle 12.30 circa, per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi in sicurezza. Sotto un violento choc la fanese diciottenne conducente dell’Agila, subito trasportata all’ospedale Santa Croce di Fano per ricevere l’assistenza del caso.Una nuova tragedia lungo il rettilineo della Flaminia a Rosciano, dove la gente del posto segna a dito i luoghi degli incidenti mortali succedutisi negli anni, almeno tre in poche centinaia di metri. «Uno all’incrocio della vecchia chiesa – elenca un residente – e un altro un po’ più in su verso monte. Non si può andare avanti così».