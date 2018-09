La tragedia di Fulvio: fulminato da un malore mentre passeggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ha iniziato a barcollare, poi è caduto a terra e non si è più rialzato. È morto così, all’improvviso, Fulvio Penni, 86 anni, ex riparatore di biciclettte, che stava passeggiando in via Roma. Il malore fulminante l’ha colpito intorno alle 15.20 di ieri. Alcuni tra passanti e negozianti hanno visto la tragedia mentre si compiva: qualcuno ha chiesto aiuto al 118 e ha provato a soccorrere il pensionato, mentre dalla vicina sede della Croce Rossa accorrevano dei volontari con il defibrillatore. Non c’è stato nulla da fare, l’anziano non si è più ripreso.