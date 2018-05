Il dramma di Daniele, pompiere di 51 anni ucciso da un infarto dopo la piscina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FANO - Un infarto fulminante lo ha colto ieri mattina al termine della nuotata nella piscina di Fossombrone poco dopo le 13. Daniele Clizia, 51 anni, non sposato, residente a Fano, vigile del fuoco in servizio nell’aeroporto di Falconara, si è accasciato improvvisamente a terra. Aveva appena finito di fare la doccia. Si preparava a tornare a casa. Immediati sono scattati i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata dopo pochi secondi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Vano è risultato anche l’ultimo disperato tentativo di ricorrere al massaggio cardiaco.