Tossico chiude la nonna fuori â€‹da casa e aggredisce i carabinieri

FANO - Dopo aver chiuso la nonna fuori di casa, un ventiduenne tossicodipendente ha aggredito i carabinieri intervenuti per riportarlo alla ragione. Il giovane è stato arrestato per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte in camera di sicurezza, nella caserma di Fano, è stato giudicato con rito per direttissima in Tribunale a Pesaro. Il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a quattro mesi di reclusione.Il ventiduenne di origini moldave è tornato in libertà, ma nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nel territorio comunale di Fano, una misura cautelare per proteggere la nonna da eventuali altre sfuriate del nipote. Un giovane con problemi di droga, che fino ad alcuni mesi fa aveva vissuto nell’area metropolitana di Milano insieme con la sua famiglia, che però a un certo punto, esasperata, l’ha messo alla porta. Erano continue le richieste di denaro per acquistare sostanze stupefacenti e quando i soldi non arrivavano, guarda caso, in casa si viveva in un clima di minacce o addirittura sparivano oggetti preziosi. Il ventiduenne, aggiungono i carabinieri, aveva «precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga». La nonna, che vive a Fano, ha però voluto dare una mano a quel ragazzo e ha deciso di accoglierlo dopo avergli fatto promettere che si sarebbe disintossicato. Qualche mese di apparente calma, poi le brutte abitudini sono ricominciate.