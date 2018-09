Topi d'auto scatenati: sfondati i vetri sia al marito che alla moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Topi d’auto in azione nel quartiere di Sant’Orso: tra le vittime la presidente di Confcommercio, Barbara Marcolini, e suo marito Daniele Pascucci. Sfondati i finestrini delle rispettive automobili, i malintenzionati sono riusciti a mettere le mani su un iPad (un minicomputer), un portatile, uno zaino e alcuni documenti.«Mi sento prigioniera in casa mia, perché la sera non esco a piedi per evitare brutti incontri e di notte mi barrico per la paura che entrino i ladri», sbotta Marcolini. Danneggiamenti e furti sono stati scoperti ieri mattina intorno alle 7.30, quando la coppia si preparava a uscire di casa per andare al lavoro. «Entrambe le vetture – racconta Marcolini, nota commerciante fanese – erano parcheggiate nelle vicinanze della nostra abitazione. Ci siamo subito accorti che i ladri avevano rotto i finestrini all’auto di mio marito e si erano portati via l’iPad insieme ad altre cose, tra cui alcuni documenti». Il tempo di chiamare la polizia e la coppia si è accorta che anche l’altra automobile era stata presa di mira. Identica la scena (finestrini rotti, tanto disordine nell’abitacolo) e computer portatile svanito nel nulla.