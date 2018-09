Teppisti scatenati nella notte: â€‹incendiato un altro cassonetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tornano i teppisti in viale Adriatico, l’allarme è partito intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio appiccato a un cassonetto per la raccolta della carta. Vari episodi analoghi erano avvenuti nella primavera scorsa. Sul gruppo fb Reporter di strada by Occhio alla notizia è stato postato un video girato da un testimone da cui è tratta l’immagine.