FANO - La società fanese Techfem è stata premiata a Siena, in Toscana, con l’Oscar della sicurezza. Il riconoscimento è stato consegnato durante il terzo forum Safety Meets Culture, i giorni scorsi nella città del Palio. Techfem si è distinta nella categoria del welfare aziendale grazie al progetto di prevenzione cardiovascolare rivolto a tutto il personale.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Fano, abbraccio ai platani per dire no al sottopasso che li sacrificherà: il sit-it. Le foto

La classifica

Specializzata in engineering e project management, la società fanese si è quindi classificata tra sei realtà italiane d’eccellenza. Techfem opera sul mercato da oltre 40 anni, ha 300 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 30 milioni di euro. Propone servizi di ingegneria, direzione lavori, collaudi di impianti nel settore energetico ed è sempre più impegnata su progetti riguardanti sia l’idrogeno sia le fonti rinnovabili innovative. Il premio è stato assegnato a Ti abbiamo a cuore, un percorso di prevenzione cardiovascolare dedicato a tutti i dipendenti.

«Il progetto – spiega Andrea Vitali, in Techfem il responsabile del servizio prevenzione e protezione – ha preso le mosse dai drammatici dati sulle morti collegate alle patologie cardiovascolari in Italia, responsabili del 34,8 per cento di tutti i decessi. Abbiamo così studiato un progetto che ha reso welfare aziendale e prevenzione un binomio possibile, un passo fondamentale verso una nuova sinergia tra il mondo produttivo e le istituzioni. Ti abbiamo a Cuore rientra tra i progetti da promuovere nel quadro strategico dell’Ue 2021-2027 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro».

Spiega una nota di Techfem che il programma si svilupperà dal luglio al novembre 2023 e sarà articolato in due fasi: la prima sulla prevenzione primaria riguardante i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e sull’importanza della prevenzione. La seconda di screening per identificare i lavoratori a rischio. «L’azienda – osserva Federico Ferrini, amministratore delegato di Techfem – riserva da sempre un’attenzione particolare ai propri collaboratori. A partire, fin dalla fondazione, dalla flessibilità oraria e per proseguire oggi con il lavoro agile reso possibile dalle tecnologie digitali».

Techfem ricorda che il Comune di Fano ha evidenziato come il progetto Ti abbiamo a cuore «stimoli la promozione e la prevenzione della salute», risultando una buona prassi innovativa. Gli Oscar assegnati a Siena sono articolati su diverse categorie: buone pratiche; migliori campagne di comunicazione; migliori esempi di welfare aziendale; nuove tecnologie al servizio della sicurezza sul lavoro; buone pratiche in materia di inclusione e solidarietà.