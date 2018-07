Tarcisio, 66 anni, fulminato da malore: è la terza tragedia al mare in pochi giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Tarcisio Manna è morto all’ora di cena mentre faceva un bagno in mare a Metaurilia. La Guardia costiera, che si sta occupando del tragico episodio, ritiene che la probabile causa del decesso sia un malore improvviso. E' la terza tragedia in pochi giorni sulle spiagge fanesiFanese ma originario di Cartoceto, 66 anni, Tarcisio era stato affidato alla sorella Carmela poco più di un mese fa, dopo una lunga battaglia culminata con il presidio pubblico davanti all’ospedale Santa Croce di Fano. L’avevano indetto alcune associazioni, tra le quali il Telefono Viola: suo malgrado, Tarcisio era diventato il simbolo della protesta contro la gestione della malattia psichiatrica in Italia, soprattutto contro certi criteri di ricorso al trattamento sanitario obbligatorio.«Ho ancora negli occhi l’immagine di un uomo sdraiato sulla battigia, immobile, con gli indumenti inzuppati ancora addosso, mentre sua sorella cercava invano di rianimarlo con il massaggio cardiaco», raccontava ieri Francesca Gattini, titolare del Camping Fano confinante con la spiaggia libera dov’è avvenuta la tragedia.Si ritiene dunque che Tarcisio Manna abbia accusato un malore dopo essere entrato in mare per il bagno e che, una volta crollato, abbia iniziato a respirare acqua salata. Alcuni bagnanti sono intervenuti per prestare aiuto ed è accorso anche il personale del campeggio, portando un defibrillatore. Tutto inutile: lo stesso apparecchio salva-vita rilevava la totale assenza di attività elettrica nel cuore. Il tentativo di rianimazione è stato rinnovato dal personale di un’ambulanza 118, ma il battito non è ripreso e il decesso è stato constatato alle 20.25 dell’altro ieri. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano, dove sarà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria per ulteriori verifiche sulla causa della morte.