Tamponato finisce nell'altra corsia e si scontra con un camioncino: è grave

FANO - Tamponato, finisce nell'altra corsia dove sta arrivando un camioncino: 79enne in ospedale in gravi condizioni dopo il frontale. E' accaduto questa mattina sulla provinciale 45 tra Fenile e Carignano. L'uomo, che viaggiava su una Fiat Panda, è stato tamponato da un Doblò: il mezzo impazzito è finito nell'altra corsia dove si è scontrato frontalmente con un Iveco 35 che proveniva in senso opposto. Dopo l'urto l'auto si è semicappottata fermandosi "a coltello" sull'asfalto. Ad avere la peggio il conducente della Panda, un 78enne del posto: per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 l'hanno poi velocemente portato, in codice rosso, all'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove è ricoverato con prognosi riservata. Lievi ferite anche per il conducente del Doblò. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Fano, la strada è stata chiusa circa due ore.