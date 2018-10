Prima il tamponamento e poi il frontale: tre feriti paura per una donna incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Giovane mamma incinta tampona auto e resta lievemente ferita. Paura nella tarda mattinata sulla Statale 16 per un’incidente con tre feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari della Potes del 118 e gli agenti della polizia stradale di Fano. Per cause in corso di accertamento da parte della polstrada, alle 11,15 una giovane donna di 28 anni di Monte Porzio al volante di una Volkswagen Passat ha tamponato la vettura che la precedeva in direzione sud: una Lancia Y che aveva improvvisamente rallentato in prossimità di un attraversamento pedonale. La Passat dopo aver urtato la Lancia Y ha invaso la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo in direzione nord una Ford Fusion con due persone a bordo. Nell’urto è rimasta lievemente ferita la giovane mamma di Monte Porzio, incinta al settimo mese. La ragazza, trasportata all’ospedale di Fano per escludere complicazioni al feto a causa dello schianto, fortuntamente non ha riportato gravi ferite. Lievemente feriti gli occupanti della Ford Fusion, un uomo di 53 anni e una donna di 56 anni