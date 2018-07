Prima il tamponamento e poi lo schianto frontale: il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una pericolosa carambola stradale, questa mattina alle 7.20 in viale Romagna a Gimarra di Fano, ha provocato rallentamenti al traffico in un orario di punta.Il primo urto è avvenuto fra due auto dirette verso il centro della città: la Renault Clio guidata da una pesarese di 54 anni è stata tamponata dalla Ford Fiesta condotta da un sancostanzese di 34 anni e per la spinta ricevuta ha invaso l’altra corsia, dove stava sopraggiungendo la Lancia Musa di una cartocetana trentaseienne: urto quasi frontale. Sul posto due pattuglie dei vigili urbani, nessuna conseguenza per le persone coinvolte.