Tampona un'auto che si era fermata per far attraversare un pedone sulle strisce: lo schianto davanti alla caserma dei carabinieri di Fano, due feriti

FANO - Tampona un'auto che si era fermata, davanti alle strisce pedonali, per far attraversare una persona: l'incidente è avvenuto davanti alla caserma dei carabinieri. Oggi alle ore 15.40 in via Pisacane, all'altezza della caserma Carabinieri una Bmw condotta da P.B. (uomo, 56 anni, di Fano) ha tamponato una Fiat 500, condotta da A.C (uomo, 73 anni) che si era fermata all'altezza delle strisce pedonali per far attraversare un pedone.

Feriti portati al Santa Croce

Sul posto è intervenuto, oltre a 1 pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge, anche 1 mezzo dei VVFF per mettere in sicurezza la fiat 500, alimentata a metano. Sono rimasti feriti in modo lieve il conducente e la passeggera della Fiat 500, condotti al pronto soccorso di Fano per mezzo di un'ambulanza del 118. Il conducente della Bmw, invece, non ha riportato lesioni a seguito dell'urto