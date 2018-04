Il supermercato svende a metà prezzo: gente in fila dal primo mattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Sconti svuota-scaffali ieri al supermercato Conad nel centro commerciale a San Lazzaro di Fano. Fino all’ora di pranzo è stata fila ininterrotta, perfino con qualche accenno di calca e conseguenti attimi di nervosismo. Alle 13, poi, il personale ha deciso di abbassare la saracinesca, perché l’obiettivo era stato raggiunto: sugli espositori solo una minima parte dei prodotti, gli operai potevano iniziare i lavori per ristrutturare il locale.«Riapriremo il 19 aprile e sarà tutto nuovo, solo il personale resterà lo stesso», ha detto il responsabile del negozio, Daniele Bindella, concedendosi una battuta di spirito dopo una mattinata più impegnativa del solito. Nei momenti di punta subito successivi all’apertura del supermercato, ieri alle 8.30, nella piazzetta del centro commerciale si contava almeno un centinaio di persone.Tutte in attesa di entrare a scaglioni, perché era così tanta la voglia di acquisti scontatissimi (tutto a metà prezzo) che il personale del Conad centro è stato costretto a governare l’afflusso dei clienti dall’ingresso e la loro uscita da una porta laterale. Si accedeva, infatti, solo dopo che gli spazi interni si fossero liberati. Si stima che le quattro casse del supermercato abbiano staccato almeno 1.500 scontrini. Svuotati in un lampo macelleria e prodotti freschi, alla fine sugli scaffali dei generi vari è rimasto solo il 15-20 per cento della merce.C’era chi se n’è tornato a casa con tre carrelli pieni, qualche anziano ha invece rinunciato alla spesona scontata e si è limitato ad acquistare l’occorrente per la giornata, impiegando comunque almeno un paio d’ore. Chi è entrato intorno alle 8.45 è uscito poco prima delle 11. Difficile anche raggiungere alcuni prodotti, tanta era la densità di corpi e carrelli nei corridoi tra gli scaffali.