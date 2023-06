FANO - Tragica scoperta ieri mattina all’interno di in un’abitazione del centro storico a Fano, dove vigili del fuoco e agenti del commissariato hanno trovato una donna di 73 anni senza vita. Il corpo era nel bagno dell’abitazione che si trova nella zona del Vallato, la stanza dove l’anziana ha deciso di porre fine alla sua esistenza, impiccandosi.

La casa è stata raggiunta anche da un’ambulanza del 118, ma al personale in servizio sul mezzo non è rimasto altro che constatare il decesso: la settantatreenne era già spirata.

La scoperta del cadavere ha confermato le forti preoccupazioni nutrite dai soccorritori fin da quando era scattato l’allarme. È stata un’amica della settantatreenne a rivolgersi ai centralini dell’emergenza per segnalare che la sua conoscente non apriva la porta e non rispondeva alle chiamate. Un silenzio prolungato, non usuale, che non lasciava presagire alcunché di buono. L’ansia provocata da questa consapevolezza è cresciuta di minuto in minuto, fino a quando una dolorosa realtà ha fatto decadere ogni pur minimo residuo di speranza.

La richiesta d’intervento è arrivata ai vigili del fuoco alle 9.50 di ieri e quando il personale della squadra ha raggiunto l’abitazione in centro storico, è stato costretto a forzare il portone d’ingresso per accedere all’interno. Purtroppo nulla poteva più essere fatto per salvare la vita della settantatreenne. La donna non era originaria di Fano, ma ci viveva ormai da tempo. Gli accertamenti di legge sull’episodio sono stati effettuati dagli agenti del commissariato, diretto dal vice questore Stefano Seretti.