Stoppato il "fiume" di coca: banda di pusher sgominata segnalati tanti consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - I carabinieri di Fano e di Colli al Metauro hanno disartciolata una banda di spacciatori ritenuta responsabile di un corposo traffico di cocaina tramite piccoli pusher.Il bilancio parla di 6 persone arrestate: secondo le accuse si approvvigionavano di cocaina da bande albanesi romagnole per poi distibuirla sul terriorio grazie ad una ramificata rete di spacciatori. Nell'ambito della complessa indagini sono state, complessivamente, arrestate 14 persone e 35 segnalate alla Prefettura come consumatori. Sono stati inoltre sequestrati 350 grammi di cocaina, un kg di marijuana, 100 grammi di hashish, 47 pastiglie di ecxtasy nonché 4.975 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.