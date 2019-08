Sterpaglie e ulivi in fiamme: la nube di fumo si vede fin dalla spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ulivi e sterpaglie in fimme alla Gimarra: l'ìmponente nuvola grigio di fumo semina precoppuazione in tutta la spiaggia.La colonna di fumo, infatti, è ben visibile lungo tutta la frequentatissima spiaggia di Sott5omonte, che costeggia binari e Statale 16 tra le città di Fano e Pesaro. L'incendio è scoppiato in un terreno nella zona della Gimarra a Fano: i vigili del fuoco stanno combattendo con le fiamme che hanno avvolto sterpaglie e ulivi.