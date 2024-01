FANO L’esame di quanto si è ottenuto e la strategia per ottenere sempre di più: è quanto si farà oggi nella sede della allo Zeppelin Design a Rosciano, dove l’assessore Etienn Lucarelli ha convocato gli Stati generali del turismo.

La metodologia

«Un appuntamento molto importante per la città – ha evidenziato - perché, insieme al Tavolo Economico, è stata declinata una strategia chiara partita nel 2020 e che nel 2024 è stata implementata con una serie di servizi per rendere più competitiva e attraente la nostra città». Sono in programma tre giornate fino al 26 gennaio in cui si darà spazio a cittadini, operatori, alle istituzioni, alle associazioni ce partecipano attivamente nella pianificazione per il futuro del turismo a Fano. La giornata principale sarà quella di venerdì a cui tutti sono invitati a partecipare e nella quale verrà condivisa la visione competitiva. In questa giornata verrà consegnato, inoltre, agli operatori del materiale per raccontare meglio Fano. «Da oggi – ha aggiunto Lucarelli - chi verrà a visitare la nostra città avrà una serie di servizi integrati per conoscere quello che c’è da visitare affinché venga compresa appieno la nostra bellezza. Oggi entreremo dentro Fano Marinara con gli aspetti legati al mondo del mare, mentre domani parleremo di Fano Gastronomica e del progetto per valorizzare la nostra identità legata alla tradizione culinaria. Saranno momenti anche di approfondimento dove ascolteremo personaggi illustri legati a questo settore che porteranno un contributo utile ad avere un quadro chiaro di quelli che sono i trend. Ovviamente anche la formula sarà interattiva, piena di scambi perché vogliamo valorizzare quella che è la nostra strategia».

La Vongola (videosfera)

L’occasione della convocazione degli Stati Generali del Turismo sarà anche l’occasione per definire la collocazione della famosa “Vongola”, la videosfera che quale spazio interattivo e dinamico offrirà ai turisti l’occasione di immergersi nei valori e nella cultura del mare. Non sono stati pochi infatti i fanesi che hanno storto la bocca, non per l’iniziativa in sé che, anzi, ha ottenuto unanimi consensi anche per il suo aspetto le sue linee architettoniche, ma per la posizione identificata in un primo momento dall’Amministrazione Comunale a ridosso della banchina del porto canale nei pressi del ponte che collega il Lido con la Sassonia; una posizione che oltre a togliere spazio ai parcheggi è stata giudicata troppo ingombrante per uno spazio che deve godere della visuale del porto, del mare e della spiaggia. «Siamo disponibili a valutare tutte le alternative» ha detto l’assessore Lucarelli, quindi la riunione costituirà l’occasione per raccogliere il miglior suggerimento per una iniziativa che dovrebbe essere realizzata entro il mese di maggio.

La partenza

Oggi con inizio alle ore 18 Fano Marinara; relatori saranno: il sindaco Massimo Seri, l’assessore Etienn Lucarelli, Luca Ruzza architetto di Open Lab Company e docente a l’Università de La Sapienza, Francesco De Melis antropologo, regista e compositore, nonché docente universitario e Leandro Ventura, direttore dell’istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura.