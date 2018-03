Stabilimento in fiamme nella notte: gravi i danni cause ancora da stabilire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - L'allarme è scattato ieri sera verso le 22, per le fiamme che sono divamapate allo stabilimento "Ceramiche Fanesi" in via Ugo la Malfa nella zona industriale di Bellocchi. Immediato l'intervento dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma i danni alla struttura sono comunque rilevanti: sono stati colpite dal fuoco la parte posteriore del capannone e la zona degli uffici su un soppalco. Sul posto anche i carabinieri per stabilire la causa della scintilla, su cui al momento non ci sono ipotesi.