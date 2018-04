Spunta fuori un'altra bomba, ma questa volta è in mare, al largo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Poche settimane dopo l’allarme bomba a Fano, con la conseguente maxi evacuazione, salta fuori un altro residuato bellico. Ma questa volta, per fortuna, l’ordigno è in mare, al largo dalle città. Nella serata di ieri, durante l’attività di pesca, veniva rinvenuto un ordigno bellico, posizionato in mare su un fondale di circa 18 metri a circa 5 miglia nautiche al traverso della costa di Marotta.La Guardia Costiera di Fano ha già provveduto ad emanare l’ordinanza di interdizione n. 15/2018 dello specchio acqueo, per un raggio di 500 metri dal punto di coordinate geografiche in cui si trova l’ordigno e si è proceduto ad emanare un avviso urgente ai naviganti. Nella zona di mare interdetta sono state vietate la balneazione, la pesca, ogni attività subacquea, il transito, la sosta e l’ancoraggio delle unità navali e da pesca e lo svolgimento di qualsiasi altra attività connessa agli usi pubblici del mare.