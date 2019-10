Fano, si spoglia nudo in biblioteca davanti alla ragazzina 13enne: condannato

FANO - Tentata violenza in biblioteca, condannato a 2 anni e otto mesi per violenza sessuale il 22enne afgano accusato di essersi denudato davanti a una ragazzina tredicenne. Ieri mattina in tribunale a Pesaro si è celebrato il rito abbreviato davanti al giudice Francesco Messina.

I fatti risalgono alla fine di aprile alla mediateca Montanari di Fano. Sul posto era intervenuta la volante del commissariato di Fano per rispondere a una chiamata d’allarme lanciata da una 13enne. Secondo il racconto della ragazzina l’afgano si sarebbe denudato davanti a lei nella zona antistante il bagno, il tutto con l’intento di cercare un approccio sessuale. La ragazzina aveva chiesto aiuto e gridato per lo spavento.

Con lei c’erano due amichette che sono intervenute immediatamente mentre l’afgano scappava in tutta fretta. I due non si conoscevano anche se il 22enne, richiedente asilo, risultava essere un frequentatore abituale della biblioteca. Tanto che è bastata la descrizione per poter risalire a lui.

