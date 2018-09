Addio William Santorelli la â€‹città piange il decano dei commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Commercialista e anche tanto di più. Figura molto nota in città e anche in tanti altri posti. Avrebbe compiuto 75 anni fra un mese William Santorelli, che si è spento ieri poco prima dell’alba all’ospedale Santa Croce piegato dalla malattia comparsa un po’ di tempo fa. Un lutto che colpisce la moglie Maria Elisa, compagna di scuola e poi anche collega alla guida dello studio di famiglia quando il marito era assorbito dagli impegni in giro per l’Italia e il mondo, i figli Gianluca e Simona, che ha seguito le orme professionali del padre, e anche l’ex assessore Alberto Santorelli, suo nipote. Segnata però un’intera comunità all’interno della quale Santorelli aveva esplicitato il suo impegno pubblico attraverso il ruolo di socio della Fondazione Carifano, di cui fino al 2012 è stato poi presidente del Collegio dei revisori dei conti, ma anche come membro dei cda di Carifano e Banca Popolare dell’Adriatico.