Hashish in tasca e cocaina a casa: preso lo spacciatore che viaggia sull'autobus

FANO - Il blitz anti droga, questa volta, scatta sull'autobus: arrestato dai carabinieri di Fano un uomo di 36 anni trovato con hashish e cocaina.

Erano circa le 17 di sabato quando i carabinieri hanno aspettato che il bus numero 72 proveniente da San Costanzo si fermasse davanti la Stazione Ferroviaria per procedere al controllo dei passeggeri. Tra loro il giovane fanese che, a differenza degli altri, ha mostrato da subito uno strano nervosismo. Alle domande se detenesse qualcosa di illecito il 36enne rispondeva da subito negativamente. Dall’ispezione della sua giacca, riposto in una tasca interna, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di hashish, oltre a denaro contante tale da far presumere un’attività di spaccio. Ulteriore conferma è stata data con la successiva perquisizione domiciliare: dove i militari hanno trovato 20 grammi circa di cocaina, un’ulteriore dose di hashish, e una dose e numerosi semi di marijuana, utili per la coltivazione della pianta. Ma anche un bilancino di precisione e di materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente in dosi. Il giovane ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e mille euro di multa.

