I poliziotti vedono la dose passare di mano al parco: giovane pusher insospettabile arrestato con l'hashish

FANO - Lo spaccio vicino ai giardinetti della zona del Flaminio nei pressi di piazza del Popolo. Una zona frequentata da ragazzini e bambini vista la presenza di un parco urbano. Un’area sotto la lente dei poliziotti del commissariato di Fano che lunedì sera hanno arrestato un 22enne incensurato, operaio fanese. Lunedì sera verso le 20, gli agenti hanno presidiato la zona e notato un veloce passaggio di consegne tra due ragazzi, così sono usciti allo scoperto e hanno fermato i due giovani, parcheggiati in auto. Erano molto nervosi e soprattutto avevano capito di essere stati scoperti. Così hanno vuotato il sacco e il pusher 22enne ha mostrato agli agenti un panetto di hashish. Anche il compratore ha mostrato la dose appena presa, un quantitativo da uso personale. L’attenzione degli agenti si è concentrata sul ragazzo che ha ceduto la sostanza tanto da estendere la perquisizione a casa. Complessivamente sono stati trovati circa 170 grammi di hashish, in parte già suddivisi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Tre ragazzini in bici travolti all'uscita della scuola: un gran...

© RIPRODUZIONE RISERVATA