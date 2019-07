Pizzicato a spacciare cocaina anche a minori nella zona della movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – L’hanno beccato con sei dosi di cocaina poco prima del guado provvisorio sul torrente. Era proprio lì l’altro ieri notte, nell’imbuto dove affluisce la movida fanese, dove d’estate transitano frotte di ragazzi e ragazze a centinaia in un continuo andirivieni fra il Lido e l’Arzilla.Un giovane albanese è stato denunciato dagli agenti del commissariato locale per detenzione di droga ai fini dello spaccio e gli è stato sequestrato anche il contante che aveva con sé, un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio. È stato tradito dal suo modo di avvicinare le comitive di minorenni, che ai poliziotti è risultato fin troppo sospetto. Dal controllo sul giovane albanese, poi accompagnato al commissariato fanese per la denuncia, sono saltate fuori le sei dosi di cocaina e la somma di denaro, ritenuta dai poliziotti l’incasso serale derivante dalla vendita di droga