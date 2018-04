Si spacciano per amiche del vicino, ma rubano soldi e gioielli dalla cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Due truffatrici hanno colpito ancora una volta. E la vittima di questo ennesimo episodio, una signora di 76 anni che risiede in via Mura Sangallo, ha voluto raccontare che cosa l’è accaduto nella giornata di sabato scorso per indurre tutti a una maggiore prudenza. "Mentre nel pomeriggio di sabato mi trovavo in giardino vengo avvicinata da una giovane signora ben vestita che con modi affabili si qualifica come la nipote di Maria, una mia vicina di casa. Lei e una sua amica, forti di questa conoscenza mi chiedono se posso offrire loro una tazza di caffè facendole entrare in casa". Poi, con abili parole, una delle due risece a distrarre la signora, mentre l’altra sale in camera e riesce ad aprire la cassaforte. Rubati una spilla, un collier, due anelli d’oro e del denaro contante, circa 300 euro, che vi erano riposti.