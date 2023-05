FANO Il modo di riaffermare sul campo l’ostilità al progetto di ampliamento del sottopasso di viale Cairoli, ma anche l’opportunità di contarsi e di dare così più forza a quel “no” secco.



La connotazione



Nasce con questa connotazione il sit-in che Argonauta, Lupus in fabula, Italia Nostra, Legambiente Fano e Associazione Dimore Storiche delle Marche hanno apparecchiato per oggi alle 17 a fianco dell’imbocco dell’attuale sottopasso nello slargo tra viale Cairoli e via Filzi.

Mobilitati tutti quelli che intendono mettersi di traverso «ad un sottopasso senza alberi e privo di qualità architettonica» rilanciano i promotori, che grosso modo corrispondono a quelli che organizzarono dimostrazioni affini per piazza Marcolini e la ciclabile dell’Arzilla e con risultati alterni.

Se l’obiettivo è fermare l’iter per favorire il ripensamento del disegno, anche stavolta l’esito si presenta fortemente incerto, considerando per di più che l’operazione è condotta da Rfi, beninteso con l’avallo del Comune.

Nondimeno ambientalisti e non insistono perché venga istituito «un tavolo di confronto con cittadini, rappresentanti di associazioni e categorie economiche per giungere ad un nuovo progetto di minore impatto sull’ambiente urbano e di maggiore compatibilità con le caratteristiche del percorso attuale», prevedendo come punto irrinunciabile «che al posto dei platani siano ripiantati sullo stesso tratto alberi di prima grandezza e che le funzioni ecologiche perse siano compensate anche con altre piantagioni in aree adiacenti».

Il sacrificio di 15 alberi



Il sacrificio di quei 15 alberi collocati a ridosso delle due imboccature del sottopasso rappresenta il principale cruccio, anche se non certo l’unico. «Il verde è tra i principali strumenti di contrasto e di adattamento al riscaldamento climatico. In ambito urbano gli alberi forniscono un vasta serie di benefici e sono altresì fondamentali nella definizione dei luoghi e del paesaggio» tornano a ricordare le cinque sigle, allineate anche nel ritenere che il tema «non sembra interessare all’attuale amministrazione, che ad ogni progetto di rifacimento di viali, parcheggi e piazze taglia alberi senza ripiantarne in numero sufficiente a compensare la perdita». La questione va posta anche sul piano estetico («ignorate bellezza e piacevolezza del viale»), così come anche altre voci non strettamente riconducibili al mondo ambientalista hanno osservato.

La richiesta

Sollecitato anche un incontro con il sindaco Seri e l’assessora Brunori, che peraltro ha anche recentemente escluso dietrofront, rassicurando sull’equilibrio tra alberi rimossi e ripiantati e aggiungendo che per salvaguardare le attività i lavori, che scatteranno a luglio, durante l’estate interesseranno solo la parte monte.